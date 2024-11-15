Росія підійняла в небо шість бортів стратегічної авіації

Повітряні сили попередили про зліт "тушок" з аеродрому "Оленья"

Бомбардувальник ТУ-95МС (Фото: ресурс окупантів)

Рано вранці 15 листопада фіксується активність шести російських бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.

Російські "тушки" здійснюють політ у південно-східному напрямку.

У разі ракетної загрози Повітряні сили повідомлять додатково і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк повідомив, що якщо це бойовий виліт, то підліт до Енгельса буде орієнтовно о 06:30 – 07:20.