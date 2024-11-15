Росія підійняла в небо шість бортів стратегічної авіації
Рано вранці 15 листопада фіксується активність шести російських бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.
Російські "тушки" здійснюють політ у південно-східному напрямку.
У разі ракетної загрози Повітряні сили повідомлять додатково і закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк повідомив, що якщо це бойовий виліт, то підліт до Енгельса буде орієнтовно о 06:30 – 07:20.
- Рано-вранці 11 листопада Росія теж підіймала у небо стратегічну авіацію, через що майже у всій Україні була тривога, а в низці областей і Києві впровадили превентивні екстрені відключення світла. Тоді була інформація про 13 бортів Ту-95МС та МіГ-31К.
- Але пуски ракет виявились імітаційними – у ЦПД пояснили, що Росія робить це, щоб підтримувати стратегічну авіацію у готовності, а також задля психологічного тиску на українців.