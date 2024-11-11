У Києві та областях ввели екстрені відключення світла через ракетну загрозу
В Україні впроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.
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Відключення торкнулися чотирьох областей і столиці.
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла", – йдеться в повідомленні.
У Київській міській військові адміністрації уточнили, що графіки аварійних відключень введено у звʼязку із загрозою ракетного удару, це превентивний захід.
Повітряні сили зранку 11 листопада повідомили про зліт стратегічної авіації РФ та пуски крилатих ракет.
- 30 жовтня Укренерго повідомило, що за найгіршого сценарію світла взимку не буде до восьми годин.
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