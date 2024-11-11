У Києві та областях ввели екстрені відключення світла через ракетну загрозу
ЛЕП (Фото - Depositphotos)

В Україні впроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

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Відключення торкнулися чотирьох областей і столиці.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла", – йдеться в повідомленні.

У Київській міській військові адміністрації уточнили, що графіки аварійних відключень введено у звʼязку із загрозою ракетного удару, це превентивний захід.

Повітряні сили зранку 11 листопада повідомили про зліт стратегічної авіації РФ та пуски крилатих ракет.

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