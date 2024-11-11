У Києві та областях ввели екстрені відключення світла через ракетну загрозу

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В Україні впроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

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Відключення торкнулися чотирьох областей і столиці.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються превентивні екстрені відключення світла", – йдеться в повідомленні.

У Київській міській військові адміністрації уточнили, що графіки аварійних відключень введено у звʼязку із загрозою ракетного удару, це превентивний захід.

Повітряні сили зранку 11 листопада повідомили про зліт стратегічної авіації РФ та пуски крилатих ракет.

30 жовтня Укренерго повідомило, що за найгіршого сценарію світла взимку не буде до восьми годин.

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