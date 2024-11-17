Из-за массированной атаки РФ 18 ноября по всей Украине будут отключения света – Укрэнерго
Из-за массированной российской атаки во всех областях будут ограничения потребление электричества в понедельник, 18 ноября, сообщило акционерное общество "Укрэнерго".
"Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки", – отметили в сообщении.
Запланированы две очереди отключений одновременно с 6:00 до 22:00.
Специалисты работают над ликвидацией последствий аварии, отметило Укрэнерго.
Также компания призвала потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Между тем генеральный директор международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что украинские атомные электростанции утром в воскресенье сократили производство энергии в качестве меры предосторожности после российской атаки.
Хмельницкая, Ровенская и Пивденноукраинская станции не пострадали непосредственно и не были остановлены, но несколько подстанций, от которых зависят АЭС, получили повреждения, заявил Гросси со ссылкой на украинского оператора.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего есть шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
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