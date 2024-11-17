Из-за массированной атаки РФ 18 ноября по всей Украине будут отключения света – Укрэнерго

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Из-за массированной российской атаки во всех областях будут ограничения потребление электричества в понедельник, 18 ноября, сообщило акционерное общество "Укрэнерго".

"Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки", – отметили в сообщении.

Запланированы две очереди отключений одновременно с 6:00 до 22:00.

Специалисты работают над ликвидацией последствий аварии, отметило Укрэнерго.

Также компания призвала потребителей не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Между тем генеральный директор международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что украинские атомные электростанции утром в воскресенье сократили производство энергии в качестве меры предосторожности после российской атаки.

Хмельницкая, Ровенская и Пивденноукраинская станции не пострадали непосредственно и не были остановлены, но несколько подстанций, от которых зависят АЭС, получили повреждения, заявил Гросси со ссылкой на украинского оператора.