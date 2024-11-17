Через масовану атаку РФ 18 листопада у всій Україні будуть відключення світла – Укренерго

Директор МАГАТЕ підтвердив пошкодження підстанцій, від яких залежать АЕС

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Через масовану російську атаку в усіх областях будуть обмеження споживання електрики у понеділок, 18 листопада, повідомило акціонерне товариство "Укренерго".

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"Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки", – зазначили у повідомленні.

Заплановано дві черги відключень одночасно з 6:00 до 22:00.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків аварії, зазначило Укренерго.

Також компанія закликала споживачів не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Тим часом генеральний директор міжнародної агенції ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що українські атомні електростанції вранці у неділю скоротили виробництво енергії як запобіжний захід після російської атаки.

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська станції не постраждали безпосередньо та не були зупинені, але декілька підстанцій, від яких залежать АЕС, отримали пошкодження, заявив Гроссі з посиланням на українського оператора.