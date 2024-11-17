Через масовану атаку РФ 18 листопада у всій Україні будуть відключення світла – Укренерго
Через масовану російську атаку в усіх областях будуть обмеження споживання електрики у понеділок, 18 листопада, повідомило акціонерне товариство "Укренерго".
"Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки", – зазначили у повідомленні.
Заплановано дві черги відключень одночасно з 6:00 до 22:00.
Фахівці працюють над ліквідацією наслідків аварії, зазначило Укренерго.
Також компанія закликала споживачів не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.
Тим часом генеральний директор міжнародної агенції ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що українські атомні електростанції вранці у неділю скоротили виробництво енергії як запобіжний захід після російської атаки.
Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська станції не постраждали безпосередньо та не були зупинені, але декілька підстанцій, від яких залежать АЕС, отримали пошкодження, заявив Гроссі з посиланням на українського оператора.
Черга – група побутових та промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Всього є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин й чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- Повітряні сили повідомили, що під час масованої російської атаки захисники збили 102 ракети та 42 дрони. В низці українських регіонів запровадили екстрені відключення світла через атаку РФ.
- Унаслідок російського удару по Дніпропетровській області смертельні поранення отримали двоє залізничників. Через російську атаку в Одеській області загинули двоє енергетиків, є постраждалий та пошкодження.