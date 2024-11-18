Глава дипломатії ЄС про дзвінок Шольца у РФ: Не схоже, що Путін готовий до переговорів
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель не бачить готовності російського диктатора Володимира Путіна до переговорів. Про це він сказав перед засіданням Ради ЄС на рівні закордонних справ, передає Радіо Свобода.
Коментуючи телефонну розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца з диктатором РФ, Боррель наголосив, що після того РФ здійснила масовану атаку по Україні.
"Путін відповідає на будь-яку спробу переговорів потужною атакою на цивільну інфраструктуру, зокрема інфраструктуру електроенергетики. Це була найсильніша атака за останні місяці з застосуванням великої кількості безпілотників. Тож не схоже, що він готовий до переговорів – навпаки", – сказав він.
Він також додав, що не знає деталей розмови Шольца з Путіним, але переконаний, що "це у межах підтримки України".
"Моя робота – продовжувати підтримувати Україну і нічого іншого. Хай би хто з ким говорив – я не переймаюся цим", – додав Боррель.
- 15 листопада німецький уряд повідомив, що Шольц і Путін провели першу телефонну розмову з грудня 2022 року. Шольц засудив війну й закликав Путіна вивести війська, а також заохочував диктатора до переговорів.
- Зеленський заявив, що дзвінок канцлера диктатору є "скринькою Пандори". Ця розмова – саме те, чого Путін давно хоче, оскільки йому вкрай важливо послабити ізоляцію себе та Росії, заявив український лідер.
- Прем'єр Британії Кір Стармер сказав, що не планує розмовляти з Путіним.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів припинити телефонні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.