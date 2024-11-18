Глава дипломатії ЄС про дзвінок Шольца у РФ: Не схоже, що Путін готовий до переговорів

У відповідь на спроби діалогу Путін б'є по цивільній інфраструктурі, наголосив Боррель

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель не бачить готовності російського диктатора Володимира Путіна до переговорів. Про це він сказав перед засіданням Ради ЄС на рівні закордонних справ, передає Радіо Свобода.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Коментуючи телефонну розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца з диктатором РФ, Боррель наголосив, що після того РФ здійснила масовану атаку по Україні.

"Путін відповідає на будь-яку спробу переговорів потужною атакою на цивільну інфраструктуру, зокрема інфраструктуру електроенергетики. Це була найсильніша атака за останні місяці з застосуванням великої кількості безпілотників. Тож не схоже, що він готовий до переговорів – навпаки", – сказав він.

Він також додав, що не знає деталей розмови Шольца з Путіним, але переконаний, що "це у межах підтримки України".

"Моя робота – продовжувати підтримувати Україну і нічого іншого. Хай би хто з ким говорив – я не переймаюся цим", – додав Боррель.