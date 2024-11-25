Радники Трампа та Байдена співпрацюють у питаннях російсько-української війни

Майкл Волц (Фото: EPA-EFE/Caroline Brehman)

Радники з національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа та чинного лідера Джо Байдена співпрацюють щодо війни в Україні. Про це заявив радник Трампа Майкл Волц у програмі Fox News Sunday.

Він розповів, що веде переговори зі своїм колегою з адміністрації Байдена Джейком Салліваном через ескалацію російсько-української війни та ситуацію на Близькому Сході.

"Для наших супротивників, які думають, що це час можливостей, що вони можуть протиставити одну адміністрацію іншій, – вони помиляються", – сказав Волц.

Він додав, що Трамп "дуже стурбований ескалацією" війни Росії проти України і як і раніше зосереджений на організації переговорів про припинення війни.

11 листопада 2024 року Reuters заявив, що найближчі місяці будуть вирішальними на українському фронті. Україна прагне зайняти вигідну позицію.

15 листопада Трамп заявив, що Росія та Україна мають зупинитися і пообіцяв працювати над завершенням конфлікту.

20 листопада Reuters повідомив, що Путін готовий говорити з Трампом про припинення війни, але на поступки не піде.