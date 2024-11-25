Радники Трампа та Байдена співпрацюють у питаннях російсько-української війни
Майкл Волц (Фото: EPA-EFE/Caroline Brehman)

Радники з національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа та чинного лідера Джо Байдена співпрацюють щодо війни в Україні. Про це заявив радник Трампа Майкл Волц у програмі Fox News Sunday.

Він розповів, що веде переговори зі своїм колегою з адміністрації Байдена Джейком Салліваном через ескалацію російсько-української війни та ситуацію на Близькому Сході.

"Для наших супротивників, які думають, що це час можливостей, що вони можуть протиставити одну адміністрацію іншій, – вони помиляються", – сказав Волц.

Він додав, що Трамп "дуже стурбований ескалацією" війни Росії проти України і як і раніше зосереджений на організації переговорів про припинення війни.

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