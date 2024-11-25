Радники Трампа та Байдена співпрацюють у питаннях російсько-української війни
Радники з національної безпеки обраного президента США Дональда Трампа та чинного лідера Джо Байдена співпрацюють щодо війни в Україні. Про це заявив радник Трампа Майкл Волц у програмі Fox News Sunday.
Він розповів, що веде переговори зі своїм колегою з адміністрації Байдена Джейком Салліваном через ескалацію російсько-української війни та ситуацію на Близькому Сході.
"Для наших супротивників, які думають, що це час можливостей, що вони можуть протиставити одну адміністрацію іншій, – вони помиляються", – сказав Волц.
Він додав, що Трамп "дуже стурбований ескалацією" війни Росії проти України і як і раніше зосереджений на організації переговорів про припинення війни.
- 11 листопада 2024 року Reuters заявив, що найближчі місяці будуть вирішальними на українському фронті. Україна прагне зайняти вигідну позицію.
- 15 листопада Трамп заявив, що Росія та Україна мають зупинитися і пообіцяв працювати над завершенням конфлікту.
- 20 листопада Reuters повідомив, що Путін готовий говорити з Трампом про припинення війни, але на поступки не піде.