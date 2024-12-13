Во время масштабной воздушной тревоги в Украину прибыла делегация из США
Делегация США (Фото: Посольство США в Украине)

В Киев 13 декабря прибыла делегация из США. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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В делегацию вошли американский посол по особым поручениям по вопросам киберпространства и цифровой политики Нейт Фик и директор Оборонного инновационного подразделения Дук Бек.

"Рада приветствовать посла Нейта Фика и Дуга Бека... в Киеве – даже во время воздушной тревоги", – отметила Бринк.

По ее словам, представители США встретятся с представителями оборонно-технического сектора Украины, чтобы обсудить "уроки, извлеченные на поле боя". Еще одна тема разговора – возможности для будущего сотрудничества с США.

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