Во время масштабной воздушной тревоги в Украину прибыла делегация из США

Делегация из США встретится с представителями оборонно-технического сектора Украины

Делегация США (Фото: Посольство США в Украине)

В Киев 13 декабря прибыла делегация из США. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

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В делегацию вошли американский посол по особым поручениям по вопросам киберпространства и цифровой политики Нейт Фик и директор Оборонного инновационного подразделения Дук Бек.

"Рада приветствовать посла Нейта Фика и Дуга Бека... в Киеве – даже во время воздушной тревоги", – отметила Бринк.

По ее словам, представители США встретятся с представителями оборонно-технического сектора Украины, чтобы обсудить "уроки, извлеченные на поле боя". Еще одна тема разговора – возможности для будущего сотрудничества с США.

Утром 13 декабря Россия массово атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы прогремели во многих регионах.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг выпустил 200 дронов и 93 ракеты. По меньшей мере, одна из них — из Северной Кореи.

В Минэнерго отметили, что Россия нанесла удары по энергетике после резолюции МАГАТЭ о запрете таких ударов.