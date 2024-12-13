Під час масштабної повітряної тривоги до України прибула делегація зі США
Делегація США (Фото: Посольство США в Україні)

До Києва 13 грудня прибула делегація зі США. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

До делегації увійшли американський посол з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики Нейт Фік та директор Оборонного інноваційного підрозділу Дук Бек.

"Рада вітати посла Нейта Фіка та Дуга Бека... у Києві – навіть під час повітряної тривоги", – зазначила Брінк.

За її словами, представники США зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, щоб обговорити "уроки, здобуті на полі бою". Ще одна тема розмови – можливості для майбутньої співпраці зі США.

Читайте також
Відомо про серйозні наслідки масованої ракетної атаки: під прицілом були ТЕС
атакапосол сшаделегаціябріджит брінк