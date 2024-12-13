Під час масштабної повітряної тривоги до України прибула делегація зі США

Делегація зі США зустрінеться з представниками оборонно-технічного сектору України

Делегація США (Фото: Посольство США в Україні)

До Києва 13 грудня прибула делегація зі США. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

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До делегації увійшли американський посол з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики Нейт Фік та директор Оборонного інноваційного підрозділу Дук Бек.

"Рада вітати посла Нейта Фіка та Дуга Бека... у Києві – навіть під час повітряної тривоги", – зазначила Брінк.

За її словами, представники США зустрінуться з представниками оборонно-технічного сектору України, щоб обговорити "уроки, здобуті на полі бою". Ще одна тема розмови – можливості для майбутньої співпраці зі США.

Зранку 13 грудня Росія масово атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи прогриміли в багатьох регіонах.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог випустив 200 дронів і 93 ракети. Щонайменше одна з них — з Північної Кореї.

В Міненерго зазначили, що Росія завдала ударів по енергетиці після резолюції МАГАТЕ про заборону таких ударів.