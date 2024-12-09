В Украину приехали кандидат на пост канцлера Германии и премьер Эстонии

Фридрих Мерц (Фото: x.com/_FriedrichMerz)

В Киев прибыл кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, выступавший за передачу ракет Taurus Украине. Об этом он сообщил в соцсети.

Мерц прибыл утром 9 декабря на железнодорожный вокзал Киева. Он отметил, что приехал в Украину, чтобы узнать текущее состояние обороны и о том, чем Германия может помочь "пострадавшей стране" продолжать обороняться.

"Война в Украине должна закончиться как можно скорее. [Владимир] Путин согласится на переговоры только в том случае, если Украина сможет защитить себя", – написал он.

По словам Мерца, у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, которую он "с нетерпением ждет", передает Deutsche Welle.

Также лидер Христианско-демократического союза отметил, что фракция в Бундестаге "твердо стоит" на стороне Украины и стремится, чтобы в Европе как можно скорее "восстановился мир".

ОБНОВЛЕНО в 10:50. Также в Киев прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Как он сообщил на своей странице в соцсети, у него запланированы встречи с Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

В июле Мерц призвал передать ВСУ боевые самолеты.

4 декабря лидер немецкой оппозиции анонсировал визит в Украину "в ближайшие дни".

12 ноября Мерц заявил, что потребовал бы от России прекращения огня и завершения боевых действий в течение 24 часов в случае победы на предстоящих выборах.