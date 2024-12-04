Лидер немецкой оппозиции Мерц анонсировал визит в Украину

Фридрих Мерц уже посещал Украину в мае 2022 года

Фридрих Мерц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Кандидат в канцлеры Германии от крупнейшего оппозиционного блока Христианско-демократический союз Фридрих Мерц планирует приехать в Украину. О своем предстоящем визите он сообщил во время мероприятия в Берлине, посвященном политике безопасности, передает N-TV.

Поездка состоится "в ближайшие дни", заявил Мерц. По возвращении он пообещал "проинформировать европейских партнеров" о результатах визита в Украину.

В своей речи лидер ХДС призвал европейские государства оказывать большую поддержку Украине.

"Ее [Украину] необходимо поддерживать всеми необходимыми дипломатическими, финансовыми, гуманитарными и даже военными средствами, потому что она нуждается в осуществлении своего права на самооборону и восстановление своей территориальной целостности. Украина должна выиграть войну, а Россия – проиграть", — сказал политик.

Утверждение о том, что ядерные государства не проиграют в войнах, не соответствует действительности, подчеркнул Мерц. В качестве примера он привел войну Советского Союза в Афганистане и войны США во Вьетнаме и Афганистане. Однако Мерц добавил, что Германия не должна сама стать участником конфликта.

Мерц уже посещал Украину в мае 2022 года – вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Тогда он встречался с президентом Владимиром Зеленским.

2 декабря в Киев приезжал канцлер Германии Олаф Шольц. Это был его второй визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.

14 октября 2024 года Мерц сделал заявление относительно Taurus для Украины. Тогда он сказал, что передал бы Киеву ракеты, если Москва не перестанет атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине.

12 ноября Мерц сказал, что в случае победы на предстоящих выборах готов поговорить с Путиным об Украине.