Лидер немецкой оппозиции Мерц анонсировал визит в Украину
Кандидат в канцлеры Германии от крупнейшего оппозиционного блока Христианско-демократический союз Фридрих Мерц планирует приехать в Украину. О своем предстоящем визите он сообщил во время мероприятия в Берлине, посвященном политике безопасности, передает N-TV.
Поездка состоится "в ближайшие дни", заявил Мерц. По возвращении он пообещал "проинформировать европейских партнеров" о результатах визита в Украину.
В своей речи лидер ХДС призвал европейские государства оказывать большую поддержку Украине.
"Ее [Украину] необходимо поддерживать всеми необходимыми дипломатическими, финансовыми, гуманитарными и даже военными средствами, потому что она нуждается в осуществлении своего права на самооборону и восстановление своей территориальной целостности. Украина должна выиграть войну, а Россия – проиграть", — сказал политик.
Утверждение о том, что ядерные государства не проиграют в войнах, не соответствует действительности, подчеркнул Мерц. В качестве примера он привел войну Советского Союза в Афганистане и войны США во Вьетнаме и Афганистане. Однако Мерц добавил, что Германия не должна сама стать участником конфликта.
Мерц уже посещал Украину в мае 2022 года – вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Тогда он встречался с президентом Владимиром Зеленским.
2 декабря в Киев приезжал канцлер Германии Олаф Шольц. Это был его второй визит в Украину с начала полномасштабного вторжения.
- 14 октября 2024 года Мерц сделал заявление относительно Taurus для Украины. Тогда он сказал, что передал бы Киеву ракеты, если Москва не перестанет атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине.
- 12 ноября Мерц сказал, что в случае победы на предстоящих выборах готов поговорить с Путиным об Украине.