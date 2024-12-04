Лідер німецької опозиції Мерц анонсував візит до України

Фрідріх Мерц вже відвідував Україну у травні 2022 року

Фрідріх Мерц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Кандидат у канцлери Німеччини від найбільшого опозиційного блоку Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц планує приїхати до України. Про свій майбутній візит він повідомив під час заходу в Берліні, присвяченому безпековій політиці, передає N-TV.

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Поїздка відбудеться "найближчими днями", заявив Мерц. Після повернення він пообіцяв "поінформувати європейських партнерів" про результати візиту до України.

У своїй промові лідер ХДС закликав європейські держави надавати більшу підтримку Україні.

"Її [Україну] необхідно підтримувати всіма необхідними дипломатичними, фінансовими, гуманітарними й навіть військовими засобами через те, що вона потребує здійснення свого права на самооборону та відновлення своєї територіальної цілісності. Україна має виграти війну, а Росія – програти", — сказав політик.

Твердження про те, що ядерні держави не програють у війнах, не відповідає дійсності, наголосив Мерц. Як приклад він навів війну Радянського Союзу в Афганістані та війни США у В’єтнамі та Афганістані. Проте Мерц додав, що Німеччина не повинна сама стати учасником конфлікту.

Мерц вже відвідував Україну у травні 2022 року – невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

2 грудня до Києва приїжджав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це був його другий візит до України від початку повномасштабного вторгнення.