Лідер німецької опозиції Мерц анонсував візит до України
Кандидат у канцлери Німеччини від найбільшого опозиційного блоку Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц планує приїхати до України. Про свій майбутній візит він повідомив під час заходу в Берліні, присвяченому безпековій політиці, передає N-TV.
Поїздка відбудеться "найближчими днями", заявив Мерц. Після повернення він пообіцяв "поінформувати європейських партнерів" про результати візиту до України.
У своїй промові лідер ХДС закликав європейські держави надавати більшу підтримку Україні.
"Її [Україну] необхідно підтримувати всіма необхідними дипломатичними, фінансовими, гуманітарними й навіть військовими засобами через те, що вона потребує здійснення свого права на самооборону та відновлення своєї територіальної цілісності. Україна має виграти війну, а Росія – програти", — сказав політик.
Твердження про те, що ядерні держави не програють у війнах, не відповідає дійсності, наголосив Мерц. Як приклад він навів війну Радянського Союзу в Афганістані та війни США у В’єтнамі та Афганістані. Проте Мерц додав, що Німеччина не повинна сама стати учасником конфлікту.
Мерц вже відвідував Україну у травні 2022 року – невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.
2 грудня до Києва приїжджав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це був його другий візит до України від початку повномасштабного вторгнення.
- 14 жовтня 2024 року Мерц зробив заяву щодо Taurus для України. Тоді він сказав, що передав би Києву ракети, якщо Москва не припинить атакувати цивільну інфраструктуру в Україні.
- 12 листопада Мерц сказав, що у разі перемоги на майбутніх виборах готовий поговорити з Путіним про Україну.