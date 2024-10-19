Новоназначенный глава МИД Франции приехал в Киев – видео

Жан-Ноэль Барро (Фото: Ahmad Gharabli/EPA)

В субботу, 19 октября, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро прибыл с двухдневным визитом в Киев. Об этом сообщили издание Leparisien и телеканал Мы-Украина.

Украинское медиа опубликовало видео встречи Барро с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Главы МИД в этот день проведут переговоры.

"Мы должны сначала дать украинцам возможность вести переговоры, когда они захотят, с позиции силы. Мы также должны готовиться к миру. Если на следующем мирном саммите будут созданы условия для того, чтобы пригласить Россию – что ж, со своей стороны я приложу все усилия для того, чтобы РФ приняла другой язык – язык международного права, которое мы защищаем", – сказал французский министр.

В то же время, издание Leparisien пишет, что во время двухдневного визита в Киев Барро подтвердит поддержку Украины Францией. В материале говорится, что глава дипломатии Франции прибыл в Киев в то время, когда там звучала воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.

18 октября в эфире радио France Inter он заявил, что едет в Украину, чтобы "нести голос Франции, чтобы напомнить нам, что Франция не отвернется ни от одного кризиса".

"Сказать, что на карту в Украине поставлена безопасность нашего континента, включая продовольственную и энергетическую безопасность", — подчеркнул Барро.

В сентябре во Франции было назначено новое правительство во главе с Мишелем Барнье. Главой МИД Франции стал Барро, ранее занимавший должность госсекретаря по европейским делам.

10 октября президент Зеленский провел встречу с французским коллегой Макроном.