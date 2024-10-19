Новопризначений очільник МЗС Франції приїхав до Києва – відео

Жан-Ноель Барро (Фото: Ahmad Gharabli/EPA)

У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро прибув з дводенним візитом до Києва. Про це повідомили видання Leparisien й телеканал Ми – Україна.

Українське медіа опублікувало відео зустрічі Барро з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Очільники МЗС цього дня проведуть перемовини.

"Ми повинні спочатку дати українцям можливість вести переговори, коли вони захочуть, з позиції сили. Ми також повинні готуватися до миру. Якщо на наступному мирному саміті будуть створені умови для того, аби запросити Росію, – що ж, зі свого боку я докладу всіх зусиль для того, щоб РФ прийняла іншу мову – мову міжнародного права, яке ми захищаємо", – сказав французький міністр.

Водночас видання Leparisien пише, що під час дводенного візиту до Києва Барро підтвердить підтримку України Францією. У матеріалі йдеться, що глава дипломатії Франції прибув до Києва у той час, коли там тривала повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників.

18 жовтня в ефірі радіо France Inter він заявив, що їде в Україну, аби "нести голос Франції, аби нагадати нам, що Франція не відвернеться від жодної кризи".

"Сказати, що на карту в Україні поставлено безпеку нашого континенту, включно з продовольчою та енергетичною безпекою", – наголосив Барро.