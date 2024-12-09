До України приїхали кандидат на пост канцлера Німеччини та прем'єр Естонії

Фрідріх Мерц (Фото: x.com/_FriedrichMerz)

До Києва прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який виступав за передання ракет Taurus Україні. Про це він повідомив у соцмережі.

Мерц прибув вранці 9 грудня на залізничний вокзал Києва. Він зазначив, що приїхав до України, щоб дізнатися про поточний стан оборони й про те, чим Німеччина може допомогти "постраждалій країні" продовжувати оборонятися.

"Війна в Україні має закінчитися якомога швидше. [Володимир] Путін погодиться на переговори лише у тому разі, якщо Україна зможе захистити себе", – написав він.

За словами Мерца, в нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським, на яку він "з нетерпінням чекає", передає Deutsche Welle

Також лідер Християнсько-демократичного союзу зазначив, що фракція у Бундестазі "твердо стоїть" на боці України й прагне, щоб у в Європі якомога швидше "відновився мир".

ОНОВЛЕНО о 10:50. Також до Києва прибув прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Як він повідомив на своїй сторінці у соцмережі, в нього заплановані зустрічі з Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

В липні Мерц закликав передати ЗСУ бойові літаки.

4 грудня лідер німецької опозиції анонсував візит до України "найближчими днями".

12 листопада Мерц заявив, що вимагав би від Росії припинення вогню та завершення бойових дій протягом 24 годин у разі перемоги на майбутніх виборах.