В Україну прибула глава МЗС Австралії – відео
До Києва 18 грудня приїхала міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг. Про це повідомив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мирошниченко.
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"Я радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей та дискусій", – написав Мирошниченко.
Телеканал SBS News повідомив, що у Вонг очікуються зустрічі з українськими міністрами. На порядку денному також буде обговорення необхідної військової підтримки України.
Напередодні візиту в Україну у глави австралійського МЗС відбулася зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте, на якій обговорили підтримку народу України. Також Вонг зустрілася з головою євродипломатії Каєю Каллас та головою МЗС Британії Девідом Леммі.
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