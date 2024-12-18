В Україну прибула глава МЗС Австралії – відео

Повідомляється, що у глави австралійського МЗС заплановані зустрічі з українськими міністрами

Пенні Вонг у Києві (Фото: x.com / AmbVasyl)

До Києва 18 грудня приїхала міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг. Про це повідомив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мирошниченко.

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"Я радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей та дискусій", – написав Мирошниченко.

Телеканал SBS News повідомив, що у Вонг очікуються зустрічі з українськими міністрами. На порядку денному також буде обговорення необхідної військової підтримки України.

Напередодні візиту в Україну у глави австралійського МЗС відбулася зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте, на якій обговорили підтримку народу України. Також Вонг зустрілася з головою євродипломатії Каєю Каллас та головою МЗС Британії Девідом Леммі.

9 грудня в Україну приїхали кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

17 грудня Reuters повідомив, що спецпредставник Трампа поїде в Україну та Європу в січні, але Росію не відвідає.