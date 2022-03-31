"Чтобы зло проиграло". Зеленский призвал Австралию передать Украине бронемашины Bushmaster

Президент Владимир Зеленский призвал Австралию помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами, предоставив бронемашины Bushmaster, а также другую технику и оружие. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи перед парламентом Австралии.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас нужны новые мощные санкции против России, и важно останавливать любые попытки страны-агрессора обходить эти санкции.

"Но прежде всего – нужно вооружать тех, кто реально борется за свободу. Чтобы зло проиграло. И чтобы Россия искала мир, Украине нужно иметь все необходимое на поле боя", – сказал президент.

Он подчеркнул, что у Австралии есть отличные бронемашины Bushmaster, которые могут существенно помочь Украине, как и другие образцы техники и оружия, способные усилить позиции ВСУ.

"Если у вас будет возможность – Украина будет вам благодарна. Сейчас в Украине они сделают точно больше для нашей общей свободы, для нашей общей безопасности, чем покрываясь пылью на вашей земле", – сказал Зеленский.

СПРАВКА. Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62-мм, обломкам гранат, патронов, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества. Bushmaster не предназначен для непосредственного участия в поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи, однако у бронемашины есть защита от мин и засад.

29 марта Зеленский раскритиковал страны, которые не дают Украине оружие из-за страха перед Россией. Он заявил, что если кто-то боится России и боится принять решения о передаче самолетов, танков, артиллерии, снарядов, – это делает таких людей также ответственными за созданную РФ катастрофу.

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Оксана Житнюк

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