"Чтобы зло проиграло". Зеленский призвал Австралию передать Украине бронемашины Bushmaster
Президент Владимир Зеленский призвал Австралию помочь Украине в борьбе с российскими оккупантами, предоставив бронемашины Bushmaster, а также другую технику и оружие. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи перед парламентом Австралии.
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Зеленский подчеркнул, что сейчас нужны новые мощные санкции против России, и важно останавливать любые попытки страны-агрессора обходить эти санкции.
"Но прежде всего – нужно вооружать тех, кто реально борется за свободу. Чтобы зло проиграло. И чтобы Россия искала мир, Украине нужно иметь все необходимое на поле боя", – сказал президент.
Он подчеркнул, что у Австралии есть отличные бронемашины Bushmaster, которые могут существенно помочь Украине, как и другие образцы техники и оружия, способные усилить позиции ВСУ.
"Если у вас будет возможность – Украина будет вам благодарна. Сейчас в Украине они сделают точно больше для нашей общей свободы, для нашей общей безопасности, чем покрываясь пылью на вашей земле", – сказал Зеленский.
- 29 марта Зеленский раскритиковал страны, которые не дают Украине оружие из-за страха перед Россией. Он заявил, что если кто-то боится России и боится принять решения о передаче самолетов, танков, артиллерии, снарядов, – это делает таких людей также ответственными за созданную РФ катастрофу.
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