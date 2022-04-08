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Австралия передает Украине 20 бронемашин Bushmaster, которые просил Зеленский – фото

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 07:29
Австралия передает Украине 20 бронемашин Bushmaster, которые просил Зеленский – фото - Фото
Броневик Bushmaster для Украины (фото - Vasyl Miroshnychenko, Facebook)

Австралия передает Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster, о предоставлении которых просил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

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"По приглашению министра обороны Питера Даттона и в присутствии генерал-майора Скотта Винтера, руководителя сухопутных войск, стал свидетелем передачи техники Украине. Австралия передает 20 Бушмастеров ценой 50 миллионов AUD", – написал он.

Мирошниченко считает передачу броневиков историческим моментом. По его словам, австралийские специалисты говорят, что это было самое быстрое решение о выделении военной помощи в истории страны.

Австралия передает Украине 20 бронемашин Bushmaster, которые просил Зеленский – фото

Австралия передает Украине 20 бронемашин Bushmaster, которые просил Зеленский – фото

Австралия передает Украине 20 бронемашин Bushmaster, которые просил Зеленский – фото

Посол напомнил, что Зеленский попросил дать броневики 31 марта в парламенте Австралии, а уже на следующею утро австралийский премьер Скотт-Моррисон подтвердил готовность сделать это.

"По украинскому времени все произошло в один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласовано", –добавил посол.

СПРАВКА. Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он был создан для использования в пустынных районах Австралии, может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62-мм, обломкам гранат, патронов, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества. Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задачи, однако у бронемашины есть защита от мин и засад.
Марк Сировой
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