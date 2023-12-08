Австралия передала Украине дополнительную партию броневиков Bushmaster. Будут к Рождеству

Броневик Bushmaster (Фото: Vasyl Miroshnichenko/Facebook)

Австралия передала Украине дополнительную партию бронемашин Bushmaster. Об этом в X (Twitter) сообщил посол Австралии в Украине Брюс Эдвардс.

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Он намекнул, что украинские военные получат Bushmasters до 25 декабря. Количество техники при этом остается неизвестным.

"Мало что может поздравить с Рождеством близкого друга далеко за морями лучше спасения жизней. Мы гордимся признанием Bushmasters среди ключевой военной помощи, оказанной Украине. Еще больше их уже в пути! Распаковывайте до 25 декабря!" – написал дипломат.

СПРАВКА Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный бронированный транспортер. Он может перевозить девять солдат с запасами еды и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62 мм, осколкам гранат, патронов, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества.



Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания, однако бронемашина имеет защиту от мин и засад. Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный бронированный транспортер. Он может перевозить девять солдат с запасами еды и патронов на три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62 мм, осколкам гранат, патронов, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества.Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания, однако бронемашина имеет защиту от мин и засад.

30 января 2023 года Франция и Австралия согласовали совместное производство 155-мм снарядов для Украины.

14 марта лидеры США, Великобритании и Австралии договорились построить флот атомных подлодок в рамках программы AUKUS.

1 июня Министерство обороны попросило у Австралии танки Abrams М1А1, которые страна заменила более современными.

26 июня Австралия передала Украине 70 БТР.

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