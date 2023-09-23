Австралия поддержала Зеленского: Россия издевается над ООН, надо ограничить право вето

Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего лишить Россию права вето в Организации Объединенных Наций, и выступила за реформу Совбеза ООН.

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"Нам нужно больше постоянных и непостоянных представителей от Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии. И нужно больше требований к постоянным членам, включая ограничение на использование права вето", – сказала во время выступления в Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Она отметила, что Австралия требует такого шага из-за действий России.

"Имея особую ответственность как постоянный член Совета Безопасности, Россия ежедневно издевается над ООН, продолжая свое незаконное и безнравственное вторжение в Украину", – сказала министр Австралии.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, пять из которых постоянны и имеют право вето. Это Китай, Россия, Франция, Великобритания и США.

Россия за последние 30 лет применила право вето более 30 раз – в два раза больше, чем любой другой постоянный член Совбеза, посчитал украинский МИД в прошлом году.

Например, своим голосом она заблокировала резолюцию о создании трибунала по расследованию по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17; признание массовых убийств в Сребренице как геноцида; усиление санкционного режима в отношении КНДР; 16 резолюций по Сирии и т.д.

Украина неоднократно говорила, что агрессия против нее со стороны России – беспрецедентный акт нарушения целей и принципов Устава ООН, который лишает Россию права называться миролюбивым государством.

Выступая на Совбезе ООН, Зеленский предложил шаги, которые помогут Генассамблее преодолевать вето России.

По его словам, именно Россия делает ООН недееспособной и занимает там место незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза.

Посол РФ Небензя пытался сорвать выступление Зеленского. Глава Совбеза ООН жестко осадил его.

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