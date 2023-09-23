Австралия поддержала Зеленского: Россия издевается над ООН, надо ограничить право вето
Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего лишить Россию права вето в Организации Объединенных Наций, и выступила за реформу Совбеза ООН.
"Нам нужно больше постоянных и непостоянных представителей от Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии. И нужно больше требований к постоянным членам, включая ограничение на использование права вето", – сказала во время выступления в Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
Она отметила, что Австралия требует такого шага из-за действий России.
"Имея особую ответственность как постоянный член Совета Безопасности, Россия ежедневно издевается над ООН, продолжая свое незаконное и безнравственное вторжение в Украину", – сказала министр Австралии.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, пять из которых постоянны и имеют право вето. Это Китай, Россия, Франция, Великобритания и США.
Россия за последние 30 лет применила право вето более 30 раз – в два раза больше, чем любой другой постоянный член Совбеза, посчитал украинский МИД в прошлом году.
Например, своим голосом она заблокировала резолюцию о создании трибунала по расследованию по факту сбивания самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17; признание массовых убийств в Сребренице как геноцида; усиление санкционного режима в отношении КНДР; 16 резолюций по Сирии и т.д.
Украина неоднократно говорила, что агрессия против нее со стороны России – беспрецедентный акт нарушения целей и принципов Устава ООН, который лишает Россию права называться миролюбивым государством.
- Выступая на Совбезе ООН, Зеленский предложил шаги, которые помогут Генассамблее преодолевать вето России.
- По его словам, именно Россия делает ООН недееспособной и занимает там место незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза.
- Посол РФ Небензя пытался сорвать выступление Зеленского. Глава Совбеза ООН жестко осадил его.
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