RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Австралія підтримала Зеленського: Росія знущається з ООН, треба обмежити право вето

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 07:48
Австралія підтримала Зеленського: Росія знущається з ООН, треба обмежити право вето - Фото
Фото: EPA

Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського, який закликав позбавити Росію права вето в Організації Об'єднаних Націй, і виступила за реформу Радбезу ООН.

"Нам потрібно більше постійних і непостійних представників від Африки, Латинської Америки й Азії, включно з постійними місцями для Індії та Японії. І потрібно більше вимог до постійних членів, включно з обмеженням на використання права вето", – сказала під час виступу в Генеральній асамблеї ООН міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Вона зазначила, що Австралія вимагає такого кроку через дії Росії.

"Маючи особливу відповідальність як постійний член Ради Безпеки, Росія щодня знущається з ООН, продовжуючи своє незаконне й аморальне вторгнення в Україну", – сказала австралійська міністерка.

Рада Безпеки ООН складається з 15 членів, п'ять з яких є постійними й мають право вето. Це Китай, Росія, Франція, Велика Британія і США.

Росія за останні 30 років застосувала право вето понад 30 разів – вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Радбезу, порахувало українське МЗС минулого року.

Наприклад, своїм голосом вона заблокувала резолюцію про створення трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; визнання масових вбивств у Сребрениці як геноциду; посилення санкційного режиму щодо КНДР; 16 резолюцій щодо Сирії тощо.

Україна неодноразово казала, що агресія проти неї з боку Росії є безпрецедентним актом порушення цілей та принципів Статуту ООН, який позбавляє Росію права називатися миролюбною державою.

  • Виступаючи на Раді Безпеки ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії.
  • За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.
  • Посол РФ Небензя намагався зірвати виступ Зеленського. Глава Радбезу ООН жорстко осадив його.
Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийООНрада безпеки ООНАвстраліяПенні Вонг
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 