Австралія підтримала Зеленського: Росія знущається з ООН, треба обмежити право вето

Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського, який закликав позбавити Росію права вето в Організації Об'єднаних Націй, і виступила за реформу Радбезу ООН.

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"Нам потрібно більше постійних і непостійних представників від Африки, Латинської Америки й Азії, включно з постійними місцями для Індії та Японії. І потрібно більше вимог до постійних членів, включно з обмеженням на використання права вето", – сказала під час виступу в Генеральній асамблеї ООН міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

Вона зазначила, що Австралія вимагає такого кроку через дії Росії.

"Маючи особливу відповідальність як постійний член Ради Безпеки, Росія щодня знущається з ООН, продовжуючи своє незаконне й аморальне вторгнення в Україну", – сказала австралійська міністерка.

Рада Безпеки ООН складається з 15 членів, п'ять з яких є постійними й мають право вето. Це Китай, Росія, Франція, Велика Британія і США.

Росія за останні 30 років застосувала право вето понад 30 разів – вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Радбезу, порахувало українське МЗС минулого року.

Наприклад, своїм голосом вона заблокувала резолюцію про створення трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; визнання масових вбивств у Сребрениці як геноциду; посилення санкційного режиму щодо КНДР; 16 резолюцій щодо Сирії тощо.

Україна неодноразово казала, що агресія проти неї з боку Росії є безпрецедентним актом порушення цілей та принципів Статуту ООН, який позбавляє Росію права називатися миролюбною державою.

Виступаючи на Раді Безпеки ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії.

За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.

Посол РФ Небензя намагався зірвати виступ Зеленського. Глава Радбезу ООН жорстко осадив його.

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