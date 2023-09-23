Австралія підтримала Зеленського: Росія знущається з ООН, треба обмежити право вето
Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського, який закликав позбавити Росію права вето в Організації Об'єднаних Націй, і виступила за реформу Радбезу ООН.
"Нам потрібно більше постійних і непостійних представників від Африки, Латинської Америки й Азії, включно з постійними місцями для Індії та Японії. І потрібно більше вимог до постійних членів, включно з обмеженням на використання права вето", – сказала під час виступу в Генеральній асамблеї ООН міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг.
Вона зазначила, що Австралія вимагає такого кроку через дії Росії.
"Маючи особливу відповідальність як постійний член Ради Безпеки, Росія щодня знущається з ООН, продовжуючи своє незаконне й аморальне вторгнення в Україну", – сказала австралійська міністерка.
Рада Безпеки ООН складається з 15 членів, п'ять з яких є постійними й мають право вето. Це Китай, Росія, Франція, Велика Британія і США.
Росія за останні 30 років застосувала право вето понад 30 разів – вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Радбезу, порахувало українське МЗС минулого року.
Наприклад, своїм голосом вона заблокувала резолюцію про створення трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; визнання масових вбивств у Сребрениці як геноциду; посилення санкційного режиму щодо КНДР; 16 резолюцій щодо Сирії тощо.
Україна неодноразово казала, що агресія проти неї з боку Росії є безпрецедентним актом порушення цілей та принципів Статуту ООН, який позбавляє Росію права називатися миролюбною державою.
- Виступаючи на Раді Безпеки ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії.
- За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.
- Посол РФ Небензя намагався зірвати виступ Зеленського. Глава Радбезу ООН жорстко осадив його.
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