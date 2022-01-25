Зеленский: Эвакуация сотрудников посольств – это тонкости сложной дипломатической игры

Эвакуация из Украины сотрудников некоторых иностранных посольств представляет собой тонкости сложной дипломатической игры. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в сегодняшнем видеообращении к украинцам.

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Он подчеркнул, что посольства стран Евросоюза и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине.

"А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще совсем не означает неминуемую эскалацию, и является тонкостями сложной дипломатической игры", – заявил Зеленский.

По его словам, Украина работает сообща с партнерами, действует единой командой.

24 января о начале частичной эвакуации из посольства в Киеве заявили США, Великобритания и Австралия. В Министерстве иностранных дел Украины считают такие решения "поспешными и проявлением чрезмерной предосторожности".

Евросоюз пока не намерен эвакуировать своих дипломатов. Также посол Эстонии отдельно заявил, что посольство этой страны не планируют эвакуировать, а цель России – запугивание.

Наталия Медведева

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