Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной по защите прав военнослужащих и членов их семей. Об этом он сообщил в соцсетях.

"Ольга – известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев", – написал глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас главная задача – подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института.

Что известно об Ольге Решетиловой? Ольга Решетилова



В 2015 году покинула фонд и сосредоточилась на расследованиях в сфере безопасности. В 2019 году ее назначили в Комиссию по избранию председателя НАПК. Ольга Решетилова имеет длительный опыт работы в журналистике, в 2014 году стала соучредителем фонда "Вернись живым", где координировала сотрудничество с силовыми структурами и военными в зоне АТО. Во время поездок на фронт сталкивалась с нарушениями прав человека, что побудило ее перейти к общественному контролю за соблюдением правосудия.В 2015 году покинула фонд и сосредоточилась на расследованиях в сфере безопасности. В 2019 году ее назначили в Комиссию по избранию председателя НАПК.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

19 ноября 2024 года Зеленский, комментируя вопрос, каким должен быть военный омбудсмен, заявил: "Личность, которая будет пользоваться прежде всего доверием военных, доверием всего общества".

4 декабря Умеров представил Зеленскому концепцию введения института военного омбудсмена.