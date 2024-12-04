Умеров представил концепцию военного омбудсмена. Скоро вынесут на голосование в Раду

Зеленский поручил подготовить презентацию этого законопроекта. Ожидается, что скоро его вынесут на голосование в парламенте

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Рустем Умеров представил президенту Владимиру Зеленскому концепцию введения института военного омбудсмена. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

"Это важная инициатива Министерства обороны, направленная на системную защиту прав наших военнослужащих", – пояснил Умеров.

Первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления по защите прав военнослужащих. По словам министра обороны, в этом аспекте уже есть первые результаты: реагирование на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав военных.

Следующим шагом будет введение института военного омбудсмена.

"Военный омбудсмен должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы: защиты прав военнослужащих, резервистов и членов их семей, а также анализ системных проблем и их решения", – отметил Умеров.

Зеленский поручил подготовить презентацию этого законопроекта. Ожидается, что скоро его вынесут на голосование в парламенте.

19 ноября 2024 года Зеленский, комментируя вопрос, каким должен быть военный омбудсмен, заявил: "Личность, которая будет пользоваться, прежде всего, доверием военных, доверием всего общества".