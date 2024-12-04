Умєров представив концепцію військового омбудсмана. Скоро винесуть на голосування у Раду

Зеленський доручив підготувати презентацію цього законопроєкту. Очікується, що скоро його винесуть на голосування у парламенті

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Рустем Умєров представив президенту Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституції військового омбудсмана. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

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"Це важлива ініціатива Міністерства оборони, спрямована на системний захист прав наших військовослужбовців", – пояснив Умєров.

Першим кроком у цьому напрямку стало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців. За словами міністра оборони, в цьому аспекті вже є перші результати: реагуванням на скарги, виїзди на місця порушень, проведення перевірок та забезпечення відновлення прав військових.

Наступним кроком буде запровадження інституції військового омбудсмана.

"Військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи: захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем і їх вирішення", – зазначив Умєров.

Зеленський доручив підготувати презентацію цього законопроєкту. Очікується, що скоро його винесуть на голосування у парламенті.

19 листопада 2024 року Зеленський, коментуючи питання, яким має бути військовий омбудсман, заявив: "Особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства".