Нацполиция одновременно проводит более 200 обысков из-за незаконных пересечений границы

На минувшей неделе правоохранители уже вручили 60 подозрений в схемах с незаконным пересечением границы для мужчин

Фото: Нацполиция

Национальная полиция утром 17 января проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Отмечается, что эти нарушения совершаются из-за мошенничества, подделки документов, взлома электронных реестров и подкупа чиновников.

Полиция вместе с Офисом генпрокурора проводит обыски в 19 регионах Украины у людей, причастных к незаконным действиям.

Полиция обещает подробности позже.

Государственное бюро расследований за 2024 год разоблачило 120 чиновников, незаконно переправлявших украинцев за границу.

11 января 2025 года Нацполиция сообщила о 60 подозрениях в схемах с незаконным пересечением границы для мужчин.