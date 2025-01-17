Нацполиция одновременно проводит более 200 обысков из-за незаконных пересечений границы
Фото: Нацполиция

Национальная полиция утром 17 января проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Отмечается, что эти нарушения совершаются из-за мошенничества, подделки документов, взлома электронных реестров и подкупа чиновников.

Полиция вместе с Офисом генпрокурора проводит обыски в 19 регионах Украины у людей, причастных к незаконным действиям.

Полиция обещает подробности позже.

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