У Фінляндії російському неонацисту Петровському дали довічне за злочини в Україні
Окружний суд Гельсінкі призначив ватажку неонацистського угруповання "Русич" Яну Петровському (вʼїхав у Фінляндію під новим імʼям Воїслав Торден) довічне позбавлення волі за чотири воєнні злочини в Україні. Про це повідомив фінський мовник Yle.
Прокурор вимагав для Петровського довічного ув'язнення за п'ять воєнних злочинів, скоєних на сході України у 2014 році. Однак суд відхилив одне з обвинувачень.
Суд визнав, що Петровський беззаперечно був членом угрупування "Русич", яке брало участь у збройному нападі на бійців батальйону "Айдар" Збройних Сил України в Луганській області.
Суд відхилив звинувачення в тому, що Петровський, як заступник командира "Русича", допомагав керувати бойовиками, коли 5 вересня 2014 року вони організували та здійснили засідку, а також вогневу атаку з використанням українського прапора.
Медіа Helsingin Sanomat уточнило, що під час засідки саме Петровський керував групою. Він же вів вогонь з кулемета. Тоді унаслідок дій окупантів загинули понад 20 українських військових.
Друге звинувачення стосується подій відразу після цього, коли на землі лежали щонайменше 21 загиблий солдат і кілька поранених. Згідно з обвинувальним актом, Петровський брав участь у розстрілі поранених, що суперечить законам і звичаям війни.
Згідно з третім обвинувальним актом, Петровський, як заступник командира, дозволив солдатам понівечити пораненого солдата, вирізавши йому на щоці військові знаки розрізнення.
Звинувачення також випливає з того факту, що той позував із тілом убитого солдата, а також фотографував і розповсюджував знімки в соціальних мережах.
Останнє звинувачення стосувалося того, що Петровський заздалегідь робив погрозливі оголошення в соцмережах, з яких було зрозуміло, що підпорядковані йому бойовики не беруть полонених.
Під час засідання Петровський зазначив, що не брав участі в подіях і не відповідав за управління, а лише знімав пропагандистські ролики.
- 25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 із посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській і Донецькій областях.
- Того самого дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.
- Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.
- 31 жовтня 2024 року у Фінляндії Петровський отримав звинувачення у злочинах, скоєних в Україні у 2014 році. Прокуратура вимагала для нього довічного позбавлення волі.