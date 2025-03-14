У Фінляндії російському неонацисту Петровському дали довічне за злочини в Україні

Ян Петровський (Фото: ресурс окупантів)

Окружний суд Гельсінкі призначив ватажку неонацистського угруповання "Русич" Яну Петровському (вʼїхав у Фінляндію під новим імʼям Воїслав Торден) довічне позбавлення волі за чотири воєнні злочини в Україні. Про це повідомив фінський мовник Yle.

Прокурор вимагав для Петровського довічного ув'язнення за п'ять воєнних злочинів, скоєних на сході України у 2014 році. Однак суд відхилив одне з обвинувачень.

Суд визнав, що Петровський беззаперечно був членом угрупування "Русич", яке брало участь у збройному нападі на бійців батальйону "Айдар" Збройних Сил України в Луганській області.

Суд відхилив звинувачення в тому, що Петровський, як заступник командира "Русича", допомагав керувати бойовиками, коли 5 вересня 2014 року вони організували та здійснили засідку, а також вогневу атаку з використанням українського прапора.

Медіа Helsingin Sanomat уточнило, що під час засідки саме Петровський керував групою. Він же вів вогонь з кулемета. Тоді унаслідок дій окупантів загинули понад 20 українських військових.

Друге звинувачення стосується подій відразу після цього, коли на землі лежали щонайменше 21 загиблий солдат і кілька поранених. Згідно з обвинувальним актом, Петровський брав участь у розстрілі поранених, що суперечить законам і звичаям війни.

Згідно з третім обвинувальним актом, Петровський, як заступник командира, дозволив солдатам понівечити пораненого солдата, вирізавши йому на щоці військові знаки розрізнення.

Звинувачення також випливає з того факту, що той позував із тілом убитого солдата, а також фотографував і розповсюджував знімки в соціальних мережах.

Останнє звинувачення стосувалося того, що Петровський заздалегідь робив погрозливі оголошення в соцмережах, з яких було зрозуміло, що підпорядковані йому бойовики не беруть полонених.

Під час засідання Петровський зазначив, що не брав участі в подіях і не відповідав за управління, а лише знімав пропагандистські ролики.

ДОВІДКА. ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков і Петровський відкрито говорили про воєнні злочини. ДШРГ "Русич" – банда, що діє на користь Росії, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, а потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який станом на серпень 2023 року живий і перебуває у РФ. Банда стала відома після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков і Петровський відкрито говорили про воєнні злочини.