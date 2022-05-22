"Денацификация" наоборот: Разведка Германии нашла группы неонацистов в армии России

Члены российских неонацистских и правых экстремистских группировок принимают прямое участие во вторжении РФ в Украину. Данные об этом содержатся в конфиденциальном отчете Федеральной разведывательной службы Германии (BND), текст которого попал в распоряжение Spiegel.

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По данным BND, в Украине в рядах российской армии вторжения воюют как минимум члены "Русской имперской лиги" и группы "Русич". Сотрудничество российской власти с такими группировками делает полностью абсурдной заявленную Кремлем в качестве цели войны "денацификацию" Украины, считают аналитики немецкой разведки.

По их данным, в боевых действиях участвуют также "Русский имперский легион" (РИЛ), военизированное крыло правоэкстремистской группировки "Русские имперские движения". Члены РИЛ ранее участвовали в войне на Донбассе в 2014-2015 годах, а руководитель РИЛ Денис Гариев написал в Telegram сразу после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, что "речь идет о ликвидации сепаратистского образования Украина".

BND пишет, что через РИЛ набирали "в основном людей с военным опытом" и прошедших подготовку в учебном центре РИЛ "Партизан" в Санкт-Петербурге.

По данным немецкой разведки, после приезда в Украину заместитель Гариева погиб, а сам Гариев был ранен.

Группировка "Русич", согласно отчету BND, "известна особой жестокостью" и заслужила репутацию как "не берущая пленных". Члены группы принимали участие в боевых действиях в Украине примерно с начала апреля.

В качестве доказательств правоэкстремистской идеологии "Русича", разведка приложила к докладу фотографии основателей группы Алексея М. и Яна П., на которых один позирует с флагом со свастикой, а другой воспроизводит нацистское приветствие.

4 мая в российских медиа появились сообщения, что в Кремле ищут замену термину "денацификация" из-за того, что россияне его не понимают, и даже представители делегации РФ на переговорах с Украиной затрудняются его объяснить.

Сергей Бережной

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