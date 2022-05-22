UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Денацификация" наоборот: Разведка Германии нашла группы неонацистов в армии России

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 15:08
Денис Гариев (Фото - сайт Миротворец)

Члены российских неонацистских и правых экстремистских группировок принимают прямое участие во вторжении РФ в Украину. Данные об этом содержатся в конфиденциальном отчете Федеральной разведывательной службы Германии (BND), текст которого попал в распоряжение Spiegel

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным BND, в Украине в рядах российской армии вторжения воюют как минимум члены "Русской имперской лиги" и группы "Русич". Сотрудничество российской власти с такими группировками делает полностью абсурдной заявленную Кремлем в качестве цели войны "денацификацию" Украины, считают аналитики немецкой разведки.

По их данным, в боевых действиях участвуют также "Русский имперский легион" (РИЛ), военизированное крыло правоэкстремистской группировки "Русские имперские движения". Члены РИЛ ранее участвовали в войне на Донбассе в 2014-2015 годах, а руководитель РИЛ Денис Гариев написал в Telegram сразу после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, что "речь идет о ликвидации сепаратистского образования Украина".

BND пишет, что через РИЛ набирали "в основном людей с военным опытом" и прошедших подготовку в учебном центре РИЛ "Партизан" в Санкт-Петербурге. 

По данным немецкой разведки, после приезда в Украину заместитель Гариева погиб, а сам Гариев был ранен.

Группировка "Русич", согласно отчету BND, "известна особой жестокостью" и заслужила репутацию как "не берущая пленных". Члены группы принимали участие в боевых действиях в Украине примерно с начала апреля.

В качестве доказательств правоэкстремистской идеологии "Русича", разведка приложила к докладу фотографии основателей группы Алексея М. и Яна П., на которых один позирует с флагом со свастикой, а другой воспроизводит нацистское приветствие.

  • 4 мая в российских медиа появились сообщения, что в Кремле ищут замену термину "денацификация" из-за того, что россияне его не понимают, и даже представители делегации РФ на переговорах с Украиной затрудняются его объяснить.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
неонацисты денацификация BND
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 