В Кремле ищут замену термина "денацификация". Россияне его не понимают

Российское оппозиционное издание "Проект" утверждает, что в Кремле ищут замену термину "денацификация". Оказалось, что россияне его не понимают, а представители делегации РФ на переговорах с Украиной затрудняются объяснить, говорится в публикации.

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Владимир Путин назвал "денацификацию" одной из целей российского вторжения в Украину. Однако уже в апреле этот термин почти исчез из пропагандистских телеэфиров.

"Все дело в том, что к тому моменту Кремль заказал социологам телефонные опросы, в том числе об отношении россиян к основным тезисам пропаганды. Выяснилось, что люди не понимают, что такое "денацификация" — мало кто смог внятно расшифровать термин", – пишет издание со ссылкой сразу на четыре источника.

После этого в Кремле "еженедельно искали новые слова, но ничего удачного подобрать не удалось".

Эти же опросы показали, что население России хочет только одного – сообщения о "победе".

Президент Владимир Зеленский в конце марта заявил, что Украина не сядет за стол переговоров с Россией, если та потребует говорить о какой-то демилитаризации или "денацификации".

Андрей Водяный

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