Під час удару на нафтовому терміналі в Туапсе було мінімум три судна – ВМС
Порт Туапсе (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Під час українського удару по нафтовому терміналу в Туапсе на об'єкті перебувало щонайменше три судна. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"В будь-якому разі все ще уточнюється, тому що різноманітні джерела подають різну інформацію, але всі вони сходяться в тому, що в момент, коли стався інцидент, на цих платформах, які фактично відвантажують нафту, знаходилося як мінімум три судна відповідних", – розповів військовий.

Читайте також
Екологічний карантин ЄС як смертоносна зброя проти "тіньового флоту" Росії

Він додав, що серед фахівців вже було встановлено, кому саме належали ці судна, зауваживши, що ці кораблі є "умовно тіньовими", оскільки можна дізнатися власника кожного такого корабля.

"І другий важливий момент, який пригадується, це те, що ці порти для росіян мають доволі велике значення у питаннях відвантаження енергоносіїв назовні. І останній раз, коли ця інформація була доступна більш-менш офіційно, на ці порти припадало до 20% експорту сирої нафти так званою РФ", – додав речник.

За його словами, ця атака є важливою й матиме "доволі довгострокові" наслідки: окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, що брали участь у відвантаженні, також буде реакція серед відповідних мореплавних компаній.

"Це і підняття страхових внесків, це і відіб'є у багатьох бажаннях, в принципі, заходити в ці порти. І це якраз такий дуже цікавий момент", – пояснив Плетенчук.

Він наголосив, що ці судна, які завантажувались в обхід санкцій, свідомо брали на себе ризики, пов'язані з роботою на локаціях, котрі є абсолютно законними воєнними цілями для України.

  • 2 листопада сталась нова дронова атака по країні-агресору. Зокрема, дрони СБУ у взаємодії з іншими складниками Сил оборони вдарили по нафтотерміналу в Туапсе.
  • За попередніми даними Генштабу, уражено нафтоналивну інфраструктуру терміналу, який є одним із найбільших у РФ.
  • Співрозмовник LIGA.net в СБУ зазначав, що також вдалося підпалити танкер, а загалом було п'ять влучань (детальніше тут).
сбувмснафтатуапсетіньовий флотдмитро плетенчук