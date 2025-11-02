Під час удару на нафтовому терміналі в Туапсе було мінімум три судна – ВМС

Порт Туапсе (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Під час українського удару по нафтовому терміналу в Туапсе на об'єкті перебувало щонайменше три судна. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"В будь-якому разі все ще уточнюється, тому що різноманітні джерела подають різну інформацію, але всі вони сходяться в тому, що в момент, коли стався інцидент, на цих платформах, які фактично відвантажують нафту, знаходилося як мінімум три судна відповідних", – розповів військовий.

Він додав, що серед фахівців вже було встановлено, кому саме належали ці судна, зауваживши, що ці кораблі є "умовно тіньовими", оскільки можна дізнатися власника кожного такого корабля.

"І другий важливий момент, який пригадується, це те, що ці порти для росіян мають доволі велике значення у питаннях відвантаження енергоносіїв назовні. І останній раз, коли ця інформація була доступна більш-менш офіційно, на ці порти припадало до 20% експорту сирої нафти так званою РФ", – додав речник.

За його словами, ця атака є важливою й матиме "доволі довгострокові" наслідки: окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, що брали участь у відвантаженні, також буде реакція серед відповідних мореплавних компаній.

"Це і підняття страхових внесків, це і відіб'є у багатьох бажаннях, в принципі, заходити в ці порти. І це якраз такий дуже цікавий момент", – пояснив Плетенчук.

Він наголосив, що ці судна, які завантажувались в обхід санкцій, свідомо брали на себе ризики, пов'язані з роботою на локаціях, котрі є абсолютно законними воєнними цілями для України.