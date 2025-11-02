Во время удара на нефтяном терминале в Туапсе было минимум три судна – ВМС

Порт Туапсе (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Во время украинского удара по нефтяному терминалу в Туапсе на объекте находилось по меньшей мере три судна, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"В любом случае все еще уточняется, потому что различные источники подают разную информацию, но все они сходятся в том, что в момент, когда произошел инцидент на этих платформах, которые фактически отгружают нефть, находилось как минимум три судна соответствующих", – рассказал военный.

Он добавил, что среди специалистов уже было установлено, кому именно принадлежали эти суда, отметив, что эти корабли являются "условно теневыми", поскольку можно узнать владельца каждого такого корабля.

"И второй важный момент, который вспоминается, это то, что эти порты для россиян имеют довольно большое значение в вопросах отгрузки энергоносителей наружу. И последний раз, когда эта информация была доступна более-менее официально, на эти порты приходилось до 20% экспорта сырой нефти так называемой РФ", – добавил спикер.

По его словам, эта атака является важной и будет иметь "довольно долгосрочные" последствия: кроме непосредственного поражения технологических цепочек, участвовавших в отгрузке, также будет реакция среди соответствующих мореходных компаний.

"Это и поднятие страховых взносов, это и отобьет у многих желание, в принципе, заходить в эти порты. И это как раз такой очень интересный момент", – пояснил Плетенчук.

Он отметил, что эти суда, которые загружались в обход санкций, сознательно брали на себя риски, связанные с работой на локациях, являющихся абсолютно законными военными целями для Украины.