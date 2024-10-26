Правительство продолжило бронирование военнообязанных, но не для всех

Кабмин согласовал решение продлить срок бронирования работников, получивших этот статус до 31 мая 2024 года

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Работники, забронированные до конца мая 2024 года, смогут продлить этот статус. Соответствующее решение принял Кабинет Министров на заседании 25 октября.

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Кабмин согласовал решение продлить срок бронирования работников, получивших этот статус до 31 мая 2024 года. Это позволит стратегически важным отраслям экономики, включая оборонную сферу, продолжать свою работу без перебоев.

В то же время правительство продолжит аудит предприятий, признанных критически важными в течение последних четырех месяцев. Причиной проверки есть стремительное увеличение количества таких предприятий и забронированных сотрудников. Аудит продлится до 15 ноября, после чего будет решено, есть ли основания подозревать недобросовестные или коррупционные действия.

На основе результатов аудита правительство планирует обновить критерии бронирования, обеспечивающие баланс между обороноспособностью страны и стабильной работой экономики.