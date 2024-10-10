Минобороны проверит критические предприятия, но процесс бронирования не отменят

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны)

До 15 ноября в Украине будет проведена проверка предприятий, получивших статус "критических" от органов местного самоуправления. Об этом Суспильному сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

По его словам, в эту комиссию привлекут военных. Если предприятие признают "не критическим для государства", его бронирование может быть отменено.

Гаврилюк опроверг информацию о приостановлении процесса бронирования и отметил, что в настоящее время в Украине забронировано более миллиона мужчин, не подлежащих мобилизации из-за работы на таких предприятиях.

"Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 000 человек, а здесь за пару месяцев – рост вдвое", – заявил чиновник.