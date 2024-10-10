Минобороны проверит критические предприятия, но процесс бронирования не отменят
До 15 ноября в Украине будет проведена проверка предприятий, получивших статус "критических" от органов местного самоуправления. Об этом Суспильному сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.
По его словам, в эту комиссию привлекут военных. Если предприятие признают "не критическим для государства", его бронирование может быть отменено.
Гаврилюк опроверг информацию о приостановлении процесса бронирования и отметил, что в настоящее время в Украине забронировано более миллиона мужчин, не подлежащих мобилизации из-за работы на таких предприятиях.
"Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 000 человек, а здесь за пару месяцев – рост вдвое", – заявил чиновник.
- Против экономического бронирования выступают многие депутаты, в том числе в руководстве парламента. Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что это может создать " еще одну линию раскола общества на богатых и бедных".
- Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил, что "это очень сенситивный вопрос", и в парламенте не гарантируют принятие закона об экономическом бронировании.
- В начале сентября глава финансового комитета Верховной Рады Гетманцев рассказал, что экономическое бронирование могут ввести в Украине уже в этом году.