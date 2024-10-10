Міноборони перевірить критичні підприємства, але процес бронювання не скасують
До 15 листопада в Україні буде проведено перевірку підприємств, які отримали статус "критичних" від органів місцевого самоврядування. Про це Суспільне повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
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За його словами, до цієї комісії залучать військових. Якщо підприємство визнають "не критичним для держави", його бронювання може бути скасовано.
Гаврилюк спростував інформацію про призупинення процесу бронювання та зазначив, що наразі в Україні заброньовано більше мільйона чоловіків, які не підлягають мобілізації через роботу на таких підприємствах.
"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 000 людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі", – заявив посадовець.
- Проти економічного бронювання виступають багато депутатів, зокрема у керівництві парламенту. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що це може створити "ще одну лінію розколу суспільства на багатих і бідних".
- Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський казав, що "це дуже сенситивне питання", й у парламенті не гарантують ухвалення закону про економічне бронювання.
- На початку вересня голова фінансового комітету Верховної Ради Гетманцев розповів, що економічне бронювання можуть запровадити в Україні вже цього року.