Міноборони перевірить критичні підприємства, але процес бронювання не скасують

Іван Гаврилюк (Фото: Міноборони)

До 15 листопада в Україні буде проведено перевірку підприємств, які отримали статус "критичних" від органів місцевого самоврядування. Про це Суспільне повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, до цієї комісії залучать військових. Якщо підприємство визнають "не критичним для держави", його бронювання може бути скасовано.

Гаврилюк спростував інформацію про призупинення процесу бронювання та зазначив, що наразі в Україні заброньовано більше мільйона чоловіків, які не підлягають мобілізації через роботу на таких підприємствах.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 000 людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі", – заявив посадовець.