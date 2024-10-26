Уряд продовжив бронювання військовозобов'язаних, але не для всіх

Кабмін погодив рішення продовжити термін бронювання працівників, які отримали цей статус до 31 травня 2024 року

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Працівники, які були заброньовані до кінця травня 2024 року, матимуть можливість продовжити цей статус. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на засіданні 25 жовтня.

Кабмін погодив рішення продовжити термін бронювання працівників, які отримали цей статус до 31 травня 2024 року. Це дозволить стратегічно важливим галузям економіки, включаючи оборонну сферу, продовжувати свою роботу без перебоїв.

Водночас уряд продовжить аудит підприємств, які були визнані критично важливими протягом останніх чотирьох місяців. Причиною перевірки є стрімке збільшення кількості таких підприємств і заброньованих співробітників. Аудит триватиме до 15 листопада, після чого буде вирішено, чи є підстави підозрювати недобросовісні або корупційні дії.

На основі результатів аудиту уряд планує оновити критерії бронювання, щоб забезпечити баланс між обороноздатністю країни та стабільною роботою економіки.