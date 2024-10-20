Функцію бронювання від мобілізації тимчасово зупинили на порталі "Дія"
На державному порталі "Дія" призупинена функція бронювання працівників від мобілізації.
Зараз при спробі подати заяву на бронювання висвічується банер з цією інформацією:
Заявлено, що послуга тимчасово закрита, оскільки до 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних.
Про відновлення сервісу обіцяють повідомити додатково.
Раніше, 10 жовтня, про таку перевірку повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
Він анонсував: до комісії з перевірки підприємств залучать військових – і якщо його визнають "не критичним для держави", то бронювання може бути скасовано.
- У вересні прем'єр Шмигаль заявляв, що уряд разом із бізнесом та військовими експертами напрацьовує правки до параметрів бронювання від мобілізації.
- У жовтні Європейська бізнес асоціація повідомила, що бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників.