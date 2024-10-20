Функцию бронирования от мобилизации временно остановили на портале Дия

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На государственном портале "Действие" приостановлена функция бронирования работников от мобилизации.

Сейчас при попытке подать заявление на бронирование высвечивается баннер с этой информацией:

Скриншот с сайта "Дия"

Заявлено, что услуга временно закрыта, поскольку до 15 ноября будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных.

О возобновлении сервиса обещают сообщить дополнительно.

Ранее 10 октября о такой проверке сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Он анонсировал: в комиссию по проверке предприятий привлекут военных – и если его признают "не критическим для государства", то бронирование может быть отменено.