Функцию бронирования от мобилизации временно остановили на портале Дия
На государственном портале "Действие" приостановлена функция бронирования работников от мобилизации.
Сейчас при попытке подать заявление на бронирование высвечивается баннер с этой информацией:
Заявлено, что услуга временно закрыта, поскольку до 15 ноября будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных.
О возобновлении сервиса обещают сообщить дополнительно.
Ранее 10 октября о такой проверке сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.
Он анонсировал: в комиссию по проверке предприятий привлекут военных – и если его признают "не критическим для государства", то бронирование может быть отменено.
- В сентябре премьер Шмыгаль заявлял, что правительство вместе с бизнесом и военными экспертами нарабатывает поправки к параметрам бронирования от мобилизации.
- В октябре Европейская бизнес ассоциация сообщила, что бизнес начал жаловаться на невозможность переподтвердить статус критичности, который дает право на продолжение действия бронирования сотрудников.