Зеленский уволил своего спецуполномоченного по гарантиям безопасности генерала Мойсюка
Президент Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Соответствующий указ №74/2025 был опубликован на сайте Офиса президента.
"Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", – говорится в сообщении.
Кто займет место Мойсюка, пока неизвестно, как и нет информации о том, будет ли назначен он на новую должность.
Справка. Евгений Мойсюк был назначен на эту должность 13 февраля 2024 года.
До этого с 2019-го по 2021 год был командующим Десантно-штурмовыми войсками. В 2021 году стал заместителем на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
До этого с 2019-го по 2021 год был командующим Десантно-штурмовыми войсками. В 2021 году стал заместителем на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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