Зеленский уволил своего спецуполномоченного по гарантиям безопасности генерала Мойсюка

Кто будет занимать должность Мойсюка, не сообщается

Евгений Мойсюк (Фото: Армия.Inform)

Президент Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины. Соответствующий указ №74/2025 был опубликован на сайте Офиса президента.

"Уволить Мойсюка Евгения Георгиевича с должности Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Кто займет место Мойсюка, пока неизвестно, как и нет информации о том, будет ли назначен он на новую должность.

Справка. Евгений Мойсюк был назначен на эту должность 13 февраля 2024 года.

До этого с 2019-го по 2021 год был командующим Десантно-штурмовыми войсками. В 2021 году стал заместителем на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

28 января был уволен заместитель министра обороны Клименков.

4 февраля командующий ОК "Юг" Геннадий Шаповалов объявил, что уходит с должности после нового назначения.

6 февраля Илья Евлаш объявил, что уходит с должности спикера Воздушных сил.