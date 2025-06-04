Зеленський: Системи NASAMS, IRIS-T та інші можна виробляти в Україні
Президент Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", заявив, що системи протиповітряної оборони, такі як NASAMS та IRIS-T можна виробляти в Україні.
Глава держави зазначив, що Україні потрібні швидші постачання ракет і систем ППО. За його словами, Київ надав союзникам чіткі дані щодо необхідної кількості систем, особливо систем Patriot.
"Ми також розпочали обговорення з деякими з ваших країн щодо локалізації виробництва систем ППО, як-от NASAMS, IRIS-T, SAMP/T та інших, в Україні. Реалізуймо це. Ці системи зміцнять нашу спільну безпеку, адже те, що ми створимо тут, захищатиме нас усіх", – додав він.
- 28 лютого 2025 року стало відомо, що норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує запустити виробництво ракет для систем ППО NASAMS в Україні.
- 28 травня Україна та Німеччина 28 травня уклали три оборонні угоди: про далекобійну зброю, виробництво засобів протиповітряної оборони та купівлю українського медичного обладнання.