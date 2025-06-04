Зеленський: Системи NASAMS, IRIS-T та інші можна виробляти в Україні

Президент виступив на "Рамштайні" та наголосив на посиленні української протиповітряної оборони

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", заявив, що системи протиповітряної оборони, такі як NASAMS та IRIS-T можна виробляти в Україні.

Глава держави зазначив, що Україні потрібні швидші постачання ракет і систем ППО. За його словами, Київ надав союзникам чіткі дані щодо необхідної кількості систем, особливо систем Patriot.

"Ми також розпочали обговорення з деякими з ваших країн щодо локалізації виробництва систем ППО, як-от NASAMS, IRIS-T, SAMP/T та інших, в Україні. Реалізуймо це. Ці системи зміцнять нашу спільну безпеку, адже те, що ми створимо тут, захищатиме нас усіх", – додав він.