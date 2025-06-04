Зеленский: Системы NASAMS, IRIS-T и другие можно производить в Украине

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", заявил, что системы противовоздушной обороны, такие как NASAMS и IRIS-T, можно производить в Украине.

Глава государства отметил, что Украине нужны более быстрые поставки ракет и систем ПВО. По его словам, Киев предоставил союзникам четкие данные о необходимом количестве систем, особенно систем Patriot.

"Мы также начали обсуждение с некоторыми из ваших стран по поводу локализации производства систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и других, в Украине. Давайте реализуем это. Эти системы укрепят нашу общую безопасность, ведь то, что мы создадим здесь, будет защищать нас всех", – добавил он.