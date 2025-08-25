Следующее заседание "Рамштайна" состоится 9 сентября в Лондоне

Совещание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится в 30-й раз

Министр обороны Великобритании Джон Хили

Следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 9 сентября в Лондоне. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии в комментарии Суспільному.

Представитель немецкого правительства заявил, что в настоящее время ведутся консультации по поводу повестки дня следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Он добавил, что встреча состоится в "смешанном формате".

Это будет 30-е заседание министров обороны стран, оказывающих военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль анонсировал ещё один "Рамштайн" в сентябре под председательством Великобритании.