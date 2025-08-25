Следующее заседание "Рамштайна" состоится 9 сентября в Лондоне
Следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 9 сентября в Лондоне. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии в комментарии Суспільному.
Представитель немецкого правительства заявил, что в настоящее время ведутся консультации по поводу повестки дня следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Он добавил, что встреча состоится в "смешанном формате".
Это будет 30-е заседание министров обороны стран, оказывающих военную помощь Украине для противодействия российской агрессии.
Ранее министр обороны Денис Шмыгаль анонсировал ещё один "Рамштайн" в сентябре под председательством Великобритании.
- На предыдущем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в июле, Гили призвал к 50-дневной кампании из вооружения ВСУ.
- Шмыгаль заявил на заседании, что Украине нужно 6 миллиардов долларов для покрытия дефицита в оборонных закупках на 2025 год.
