Шмыгаль анонсировал заседание в формате "Рамштайн" в сентябре

Министры обороны Британии и Украины обсудили подготовку к встрече

Денис Шмыгаль (Фото: Офис президента)

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в сентябре. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после телефонного разговора с британским коллегой Джоном Хили.

Стороны обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн".

"Заседание состоится уже в сентябре. Скоординировали основные позиции. Поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи", – заявил Шмыгаль.

Министры также говорили о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере оборонного-промышленного комплекса. Шмыгаль выразил ожидания, что Британия будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Благодарен британским партнерам за высокий уровень поддержки и вовлеченность в укрепление безопасности Украины и Европы", – резюмировал глава Минобороны.