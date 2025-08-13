Шмыгаль анонсировал заседание в формате "Рамштайн" в сентябре
Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в сентябре. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после телефонного разговора с британским коллегой Джоном Хили.
Стороны обсудили подготовку к следующей встрече в формате "Рамштайн".
"Заседание состоится уже в сентябре. Скоординировали основные позиции. Поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи", – заявил Шмыгаль.
Министры также говорили о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере оборонного-промышленного комплекса. Шмыгаль выразил ожидания, что Британия будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
"Благодарен британским партнерам за высокий уровень поддержки и вовлеченность в укрепление безопасности Украины и Европы", – резюмировал глава Минобороны.
- На заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в июле, Хили призвал к 50-дневной кампании по вооружению ВСУ.
- Шмыгаль на заседании заявил, что Украине нужно $6 млрд, чтобы покрыть дефицит в оборонных закупках на 2025 год.
Комментарии (0)