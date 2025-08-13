Шмигаль анонсував засідання у форматі "Рамштайн" у вересні

Міністри оборони Британії та України обговорили підготовку до зустрічі

Денис Шмигаль (Фото: Офіс президента)

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у вересні. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після телефонної розмови з британським колегою Джоном Гілі.

Сторони обговорили підготовку до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Засідання відбудеться вже у вересні. Скоординували основні позиції. Подякував Британії за активну підготовку й організацію зустрічі", – заявив Шмигаль.

Міністри також говорили про розвиток спільних виробництв і реалізацію двосторонніх проєктів у сфері оборонного-промислового комплексу. Шмигаль висловив очікування, що Британія відіграватиме важливу роль у новому механізмі США і НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

"Вдячний британським партнерам за високий рівень підтримки й залученість у зміцнення безпеки України та Європи", – резюмував глава Міноборони.