Укрзалізниця скасувала деякі поїзди в Одеській області через пошкодження залізниці

Електричка (Ілюстрівне фото: t.me/UZprymisky)

В Одеській області 26 вересня скасовані деякі рейси через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила Укрзалізниця.

Йдеться про приміські поїзди:

→ №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;

→ №6254 Одеса-Головна – Подільськ;

→ №6256 Одеса-Головна – Вапнярка;

→ №6255 Вапнярка – Одеса-Головна курсуватиме за зміненим маршрутом Вапнярка – Подільськ.

Також в УЗ повідомили, що два приміські поїзди №6251 і №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом. Перший затримується на понад три з половиною години, а другий – на більш як дві години.

ДОПОВНЕНО о 09:00. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що Росія атакувала ударними дронами об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури, сталася пожежа.

Інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.