Укрзалізниця скасувала деякі поїзди в Одеській області через пошкодження залізниці

Укрзалізниця скасувала деякі поїзди в Одеській області через пошкодження залізницідоповнено
В Одеській області 26 вересня скасовані деякі рейси через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила Укрзалізниця.
Йдеться про приміські поїзди:
→ №6207 Роздільна 1 – Одеса-Головна;
→ №6254 Одеса-Головна – Подільськ;
→ №6256 Одеса-Головна – Вапнярка;
→ №6255 Вапнярка – Одеса-Головна курсуватиме за зміненим маршрутом Вапнярка – Подільськ.
Також в УЗ повідомили, що два приміські поїзди №6251 і №6253 сполученнями Вапнярка – Одеса-Головна зчеплені в один склад і курсують за маршрутом з резервним тепловозом. Перший затримується на понад три з половиною години, а другий – на більш як дві години.
ДОПОВНЕНО о 09:00. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що Росія атакувала ударними дронами об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено трансформатори одного з об'єктів транспортної інфраструктури, сталася пожежа.
Інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.
- 17 вересня Росія вдарила по підстанціях Укрзалізниці, через що понад 20 поїздів затримувалися, а деякі рейси скасували.
- 23 вересня глава Укрзалізниці розповів, що у Росії нова тактика – "шахеди" тепер полюють на локомотиви.
