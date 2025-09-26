Укрзалізниця ряд поездов в Одесской области из-за повреждения железной дороги

Электричка (Иллюстративное фото: t.me/UZprymisky)

В Одесской области 26 сентября отменены некоторые рейсы из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Об этом сообщила Укрзалізниця.

Речь идет о пригородных поездах:

→ №6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная;

→ №6254 Одесса-Главная – Подольск;

→ №6256 Одесса-Главная – Вапнярка;

→ №6255 Вапнярка – Одесса-Главная будет курсировать по измененному маршруту Вапнярка – Подольск.

Также в УЗ сообщили, что два пригородных поезда №6251 и №6253 сообщением Вапнярка – Одесса-Главная сцеплены в один состав и курсируют по маршруту с резервным тепловозом. Первый задерживается более чем на три с половиной часа, а второй – на более чем два часа.

ДОПОЛНЕНО в 09:00. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия атаковала ударными дронами объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры, произошел пожар.

Информация о пострадавших или погибших не поступала.