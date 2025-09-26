Укрзалізниця ряд поездов в Одесской области из-за повреждения железной дороги

Укрзалізниця ряд поездов в Одесской области из-за повреждения железной дорогидополнено
В Одесской области 26 сентября отменены некоторые рейсы из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Об этом сообщила Укрзалізниця.
Речь идет о пригородных поездах:
→ №6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная;
→ №6254 Одесса-Главная – Подольск;
→ №6256 Одесса-Главная – Вапнярка;
→ №6255 Вапнярка – Одесса-Главная будет курсировать по измененному маршруту Вапнярка – Подольск.
Также в УЗ сообщили, что два пригородных поезда №6251 и №6253 сообщением Вапнярка – Одесса-Главная сцеплены в один состав и курсируют по маршруту с резервным тепловозом. Первый задерживается более чем на три с половиной часа, а второй – на более чем два часа.
ДОПОЛНЕНО в 09:00. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Россия атаковала ударными дронами объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры, произошел пожар.
Информация о пострадавших или погибших не поступала.
- 17 сентября Россия ударила по подстанциям Укрзалізниці, из-за чего более 20 поездов задерживались, а некоторые рейсы отменили.
- 23 сентября глава Укрзалізниці рассказал, что у России новая тактика – "шахеды" теперь охотятся на локомотивы.
Комментарии (0)