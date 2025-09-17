РФ ударила по подстанциям Укрзалізниці: более 20 поездов задерживают, некоторые – отменили

Враг пытался усложнить перевозку пассажиров и грузов и создать давление на людей, говорит министр Кулеба

Атака по железнодорожным подстанциям (Фото: t.me/OleksiiKuleba)

В ночь на 17 сентября Россия ударила по подстанциям Укрзалізниці, которые питают железнодорожную сеть – враг пытался вывести их из строя. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"У таких ударов четкая цель – усложнить перевозку пассажиров и грузов, сорвать стабильную работу транспорта и создать дополнительное давление на людей, на экономику", – отметил он.

В момент атаки на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры Укрзалізниці останавливали их на безопасном расстоянии, а работники подстанций были отведены в укрытие. Среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

На 08:00 26 поездов из-за ночной атаки следуют с задержкой больше часа, за задержками можно следить по ссылке. В Укрзалізниці сообщили, что часть рейсов следует по измененным маршрутам, привлечено 20 резервных тепловозов.

Также компания на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог, в частности в Хелме и Перемышле. УЗ координирует пересадки на международных стыковках, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль.

Также украинцев предупредили, что в пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов. Утром будет невозможно выполнить следующие рейсы:

→ №6501/6592 Знаменка – им. Шевченко – Черкассы;

→ №6503 Знаменка – Мироновка;

→ №6331 Знаменка – Помошная;

→ №6332 Колосовка – Знаменка сокращено до ст. Кропивницкий;

→ №6036 Помошная – Знаменка сокращен маршрут до ст. Сахарная.

"Продолжается работа над восстановлением питания для средств сигнализации, сейчас движение налажено в резервном формате", – отметили в УЗ.