Россия атаковала объекты Укрзалізниці и Черкасскую область: задерживаются более 40 поездов
Поезд (Иллюстративное фото: t.me/UkrzalInfo)

В ночь на 17 сентября под российскую атаку попала железная дорога. Из-за обесточивания возникают задержки некоторых поездов, сообщил председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский.

Задерживаются более 40 поездов Днепровского направления как международного, так и местного назначения. В частности, речь идет о поездах №86/72 Львов – Запорожье – Павлоград, № 80 Львов – Днепр, №75 Киев – Кривой Рог, №19/20 Хелм – Киев-Пассажирский и другие – за этим можно следить по ссылке. 

"Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки и традиционно – довезти каждого", – отметил Перцовский.

Председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил об атаке дронами. По его словам, есть последствия для критической инфраструктуры, однако подробности он не уточнил.

Список задержки поездов (скриншот сайта УЗ)
Список задержки поездов (скриншот сайта УЗ)
Список задержки поездов (скриншот сайта УЗ)
Список задержки поездов (скриншот сайта УЗ)
