Россия атаковала объекты Укрзалізниці и Черкасскую область: задерживаются более 40 поездов
В ночь на 17 сентября под российскую атаку попала железная дорога. Из-за обесточивания возникают задержки некоторых поездов, сообщил председатель правления Укрзалізниці Александр Перцовский.
Задерживаются более 40 поездов Днепровского направления как международного, так и местного назначения. В частности, речь идет о поездах №86/72 Львов – Запорожье – Павлоград, № 80 Львов – Днепр, №75 Киев – Кривой Рог, №19/20 Хелм – Киев-Пассажирский и другие – за этим можно следить по ссылке.
"Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки и традиционно – довезти каждого", – отметил Перцовский.
Председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил об атаке дронами. По его словам, есть последствия для критической инфраструктуры, однако подробности он не уточнил.
- 16 сентября Россия атаковала дроном университет в Харькове, в городе пострадали четыре человека, возник пожар.
- Также враг нанес удар по логистическому центру Эпицентра возле Киева, возник масштабный пожар.
- Оккупанты ударили по Запорожью из РСЗО. Погиб человек, 18 ранены, возникли пожары.
Комментарии (0)