Росія атакувала об'єкти Укрзалізниці та Черкаську область: затримуються понад 40 потягів
У ніч проти 17 вересня під російську атаку потрапила залізниця. Через знеструмлення виникають затримки деяких поїздів, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Затримуються понад 40 потягів Дніпровського напрямку як міжнародного, так і місцевого призначення. Зокрема, йдеться про потяги №86/72 Львів – Запоріжжя – Павлоград, №80 Львів – Дніпро, №75 Київ – Кривий Ріг, №19/20 Хелм – Київ-Пасажирський та інші – за цим можна стежити за посиланням.
"Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно – довезти кожного", – зазначив Перцовський.
Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про атаку дронами. За його словами, є наслідки для критичної інфраструктури, однак подробиці він не уточнив.
- 16 вересня Росія атакувала дроном університет у Харкові, в місті постраждали чотири особи, виникла пожежа.
- Також ворог завдав удару по логістичному центру Епіцентру біля Києва, виникла масштабна пожежа.
- Окупанти вдарили по Запоріжжю з РСЗВ. Загинула людина, 18 були поранені, виникли пожежі.
