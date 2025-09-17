Росія атакувала об'єкти Укрзалізниці та Черкаську область: затримуються понад 40 потягів

На Черкащині під прицілом ворога була критична інфраструктура

Поїзд (Ілюстративне фото: t.me/UkrzalInfo)

У ніч проти 17 вересня під російську атаку потрапила залізниця. Через знеструмлення виникають затримки деяких поїздів, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Затримуються понад 40 потягів Дніпровського напрямку як міжнародного, так і місцевого призначення. Зокрема, йдеться про потяги №86/72 Львів – Запоріжжя – Павлоград, №80 Львів – Дніпро, №75 Київ – Кривий Ріг, №19/20 Хелм – Київ-Пасажирський та інші – за цим можна стежити за посиланням.

"Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно – довезти кожного", – зазначив Перцовський.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив про атаку дронами. За його словами, є наслідки для критичної інфраструктури, однак подробиці він не уточнив.

Список затримки потягів (скриншот сайту УЗ)

