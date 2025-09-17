Росія вдарила по підстанціях Укрзалізниці: понад 20 потягів затримуються, деякі рейси скасували
У ніч проти 17 вересня Росія вдарила по підстанціях Укрзалізниці, які живлять залізничну мережу – ворог намагався вивести їх з ладу. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
"Такі удари мають чітку мету – ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку", – зазначив він.
У момент атаки на маршрутах були понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниці зупиняли їх на безпечній відстані, а працівники підстанцій були відведені в укриття. Серед пасажирів і залізничників постраждалих немає.
Станом на 08:00 26 поїздів через нічну атаку слідують із затримкою в понад годину, за затримками можна стежити за посиланням. В Укрзалізниці повідомили, що частина рейсів прямує зміненими маршрутами, залучено 20 резервних тепловозів.
Також компанія на зв'язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць, зокрема в Хелмі та Перемишлі. УЗ координує пересаджування на міжнародних стиковках, очікування поїздів і пришвидшений прикордонний контроль.
Також українців попередили, що у приміському сполученні будуть затримки й тимчасові обмеження маршрутів. Зранку буде неможливо виконати такі рейси:
→ №6501/6592 Знамʼянка – ім. Шевченка – Черкаси;
→ №6503 Знамʼянка – Миронівка;
→ №6331 Знамʼянка – Помічна;
→ №6332 Колосівка – Знамʼянка скорочено до ст. Кропивницький;
→ №6036 Помічна – Знамʼянка скорочено маршрут до ст. Сахарна.
"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", – зазначили в УЗ.
- Станом на 05:30 17 вересня через російську атаку затримувалися понад 40 потягів. На Черкащині під прицілом ворога була критична інфраструктура, є наслідки.
