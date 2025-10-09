Россия запускала "шахеды" по Сумам и атаковала реактивной артиллерией пригород Запорожья

В Запорожском районе возникли проблемы со светом после атаки РФ. Также ночью были попадания БпЛА в Сумах

Последствия в Запорожском районе (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

В ночь на 9 октября Россия устроила очередную атаку на украинские населенные пункты. Оккупанты запускали "шахеды" и ударили из реактивной системы залпового огня по Запорожскому району.

Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что областной центр с вечера находился под очередной вражеской атакой.

С 22:30 до 01:30 враг атаковал город предварительно пятью беспилотниками.

Попадания пришлись не по жилому сектору. Информация о пострадавших не поступала.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в 23:02 сообщил, что враг атаковал Запорожский район. В результате обстрела поврежден инфраструктурный объект.

Перед этим Воздушные силы сообщили о скоростной цели в сторону Запорожья, а мониторинговые каналы уточняли, что это атака РСЗО на Кушугум.

Впоследствии Федоров сообщил, что повреждены также частные дома, есть частичные проблемы с электроснабжением.

Утром глава ОВА уточнил, что семь обстрелов из РСЗО накрыли Кушугум, Гуляйполе, Новоданиловку и Полтавку.