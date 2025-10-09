Россия запускала "шахеды" по Сумам и атаковала реактивной артиллерией пригород Запорожья
В ночь на 9 октября Россия устроила очередную атаку на украинские населенные пункты. Оккупанты запускали "шахеды" и ударили из реактивной системы залпового огня по Запорожскому району.
Начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что областной центр с вечера находился под очередной вражеской атакой.
С 22:30 до 01:30 враг атаковал город предварительно пятью беспилотниками.
Попадания пришлись не по жилому сектору. Информация о пострадавших не поступала.
Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в 23:02 сообщил, что враг атаковал Запорожский район. В результате обстрела поврежден инфраструктурный объект.
Перед этим Воздушные силы сообщили о скоростной цели в сторону Запорожья, а мониторинговые каналы уточняли, что это атака РСЗО на Кушугум.
Впоследствии Федоров сообщил, что повреждены также частные дома, есть частичные проблемы с электроснабжением.
Утром глава ОВА уточнил, что семь обстрелов из РСЗО накрыли Кушугум, Гуляйполе, Новоданиловку и Полтавку.
- Вечером 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по одной из теплоэлектростанций компании "ДТЭК Энерго".
- Также под ударом снова была Укрзалізниця. Вследствие российских атак затруднено движение поездов Нежинского направления, некоторые – отменили.
- В Прилуках возник масштабный пожар из-за атаки россиян на нефтебазу.
