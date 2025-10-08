У Прилуках пожежа через атаку Росії по нафтобазі. Містян просять не виходити на вулицю – відео
У Прилуках спостерігається масштабне задимлення після влучання в один з об’єктів критичної інфраструктури поза містом. Про це повідомила Прилуцька міська рада.
Мешканців міста попросили за можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації у разі, якщо напрямок вітру зміниться.
Вранці голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв, що у Прилуках російський ударний безпілотник атакував нафтобазу, виникла пожежа.
Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок атаки. Також не повідомляється про інші наслідки. В мережі шириться відео, на якому видно чорний стовб диму.
- Вечері 7 жовтня Росія знову атакувала українську електростанцію компанії "ДТЕК Енерго".
- У ніч проти 8 жовтня російські окупанти атакували у Ніжині обʼєкти залізниці. Внаслідок цього тимчасово не курсуватимуть деякі потяги.
