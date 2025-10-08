У Прилуках пожежа через атаку Росії по нафтобазі. Містян просять не виходити на вулицю – відео

У місті виникло значне задимлення після атаки дрона на нафтобазу

Задимлення (Ілюстративне фото: 5 канал)

У Прилуках спостерігається масштабне задимлення після влучання в один з об’єктів критичної інфраструктури поза містом. Про це повідомила Прилуцька міська рада.

Мешканців міста попросили за можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації у разі, якщо напрямок вітру зміниться.

Вранці голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв, що у Прилуках російський ударний безпілотник атакував нафтобазу, виникла пожежа.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок атаки. Також не повідомляється про інші наслідки. В мережі шириться відео, на якому видно чорний стовб диму.